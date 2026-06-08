Sonora se coloca entre los estados con mayor crecimiento de la economía informal en México

Sonora se ubicó entre las tres entidades del País con mayor crecimiento de la economía informal al cierre del cuarto trimestre de 2025, al registrar un incremento anual de 7.7% en el Valor Agregado Bruto (VAB), de acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (Meitef) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance también se reflejó en un aumento de 7.1% en los puestos de trabajo remunerados y de 16.4% en las remuneraciones, colocándose sólo por debajo de Sinaloa y Colima entre los estados con mayor crecimiento en este indicador.

SONORA, TERCER LUGAR NACIONAL EN INFORMALIDAD

Según el reporte del Inegi, Sinaloa encabezó el crecimiento de la economía informal con una variación anual de 12.3%, seguido de Colima con 8.9% y Sonora con 7.7%.

En contraste, las mayores reducciones se registraron en Campeche con 13.2%, Coahuila con 0.9% y Quintana Roo con 0.3%.

“El organismo precisó que el crecimiento observado en Sonora no estuvo impulsado principalmente por el ambulantaje o el sector informal tradicional, que registró un incremento de 5.2%, sino por las denominadas “otras modalidades de la informalidad”.

AUMENTAN NEGOCIOS QUE DEJAN LA FORMALIDAD

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Hermosillo, Javier Moreno Durán, señaló que entre el 10 y 12% de los comercios que iniciaron operaciones durante los primeros meses de 2026 optaron por la informalidad.

Indicó que esta proporción representa un incremento de entre 2 y 4 puntos porcentuales respecto al año pasado.

Detalló que durante los primeros meses de 2025 alrededor del 8% de los negocios que abrieron se trasladaron a la informalidad, mientras que este año la cifra aumentó.

COSTOS Y TRÁMITES IMPULSAN EL FENÓMENO

De acuerdo con el dirigente empresarial, entre los factores que están influyendo en el crecimiento de la informalidad destacan los altos costos de renta de locales comerciales, los trámites administrativos, el aumento en las tarifas de agua y energía eléctrica, así como las cuotas obrero-patronales.

En una plaza como Andenes la renta de un local chico sin servicios cuesta 60 mil pesos y en un local en una colonia anda de 10 a 12 mil. Tienen que vender caro y hacer mucha publicidad, ser muy buenos por eso crecen tanto las ventas en línea, desde casa ofreces lo que quieras y sin pagar rentas”, subrayó.

Moreno Durán consideró que estas condiciones han llevado a más emprendedores a operar fuera de la formalidad para reducir costos y mantener la viabilidad de sus negocios.

SABÍA QUE…

Estados con mayor crecimiento en el Valor Agregado Bruto de la economía informal:

Sinaloa: 12.3%

12.3% Colima: 8.9%

8.9% Sonora: 7.7%

Fuente: Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (Meitef) del Inegi.