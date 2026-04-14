Anuncia Estados Unidos bloqueo a puertos de Irán

El gobierno de Estados Unidos ordenó un bloqueo total a los puertos de Irán tras el fracaso de las conversaciones de paz realizadas en Pakistán, decisión que fue instruida por el presidente Donald Trump, quien señaló que no hubo acuerdos debido a la postura iraní en torno a su programa nuclear.

El Mando Central de Estados Unidos informó que la medida aplicará a embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes, no obstante, indicó que no se impedirá el tránsito de buques que naveguen hacia destinos fuera de Irán a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio internacional.

Como parte de las acciones, el gobierno estadounidense ordenó la localización y eliminación de minas marinas que, según sus reportes, fueron colocadas en la zona por los Guardianes de la Revolución.

Además, se instruyó a interceptar en aguas internacionales a embarcaciones que hayan realizado pagos a autoridades iraníes para transitar por el estrecho.

Por su parte, autoridades iraníes rechazaron las acusaciones y afirmaron mantener control del paso marítimo. El jefe de la Marina, Shahram Irani, advirtió que cualquier presencia militar extranjera “será considerada una violación al cese al fuego vigente”. En tanto, el canciller Abás Araqchi señaló que su país “no es responsable del resultado de las negociaciones”.

Las declaraciones de Estados Unidos también incluyeron advertencias hacia otros países en caso de brindar apoyo militar a Irán.