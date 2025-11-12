Aseguran casi media tonelada de metanfetamina y 20 kilos de cocaína en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora mantiene abiertas dos investigaciones por delitos contra la salud, tras el aseguramiento de cargamentos de droga en distintos puntos del estado, que suman casi media tonelada de metanfetamina y 20 kilos de cocaína.

El primer hecho se registró en San Luis Río Colorado, donde la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), integra una carpeta de investigación luego de recibir un expediente remitido por el Ministerio Público estatal.

La indagatoria se originó tras un cateo realizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en la colonia Altar.

Durante esa diligencia, los agentes estatales localizaron 102 paquetes con metanfetamina, cuyo peso total ascendió a 456 kilos con 460 gramos, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad federal para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades

El Ministerio Público Federal (MPF) lleva a cabo las diligencias legales correspondientes con el objetivo de identificar a las personas involucradas en este ilícito, considerado de los de mayor impacto dentro del tráfico de drogas sintéticas.

En un operativo distinto, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron 20 kilos de cocaína dentro de una empresa de paquetería en Hermosillo.

El cargamento, distribuido en 20 paquetes, fue localizado oculto en una carcasa de motor soldada a una estructura metálica.

Las primeras indagatorias señalan que el envío tenía como origen el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y fue detectado durante labores de revisión y vigilancia que realiza la FGR en instalaciones de transporte y paquetería.

El estupefaciente decomisado también quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, quien continúa con los trámites legales y periciales correspondientes para proceder conforme a derecho.