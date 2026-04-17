Reportan explosión en refinería de Tula

Un incidente registrado este jueves en la refinería Refinería Miguel Hidalgo generó reportes entre habitantes de Tula de Allende, luego de que se observara una columna de humo visible desde distintos puntos de la región y de acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el hecho fue percibido tras un sonido que varios pobladores identificaron como una explosión.

Durante los primeros minutos, usuarios compartieron imágenes y videos en plataformas digitales, en los que se aprecia la emisión de humo desde el complejo industrial. Ante el presunto incendio, habitantes solicitaron información sobre lo ocurrido y posibles acciones de seguridad a seguir.

Más tarde, la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) confirmó que el evento correspondió a “un incidente dentro de sus instalaciones”. La paraestatal indicó que el hecho se registró en la planta hidrodesulfuradora y que fue controlado por su propio personal. También precisó que “no se trató de un siniestro de gran magnitud”.

Pemex informó que no se reportaron personas lesionadas ni daños en la infraestructura, y aseguró que las operaciones en la refinería continúan conforme a los programas establecidos. La empresa sostuvo que las versiones sobre un evento mayor “no corresponden con lo ocurrido”.

Por su parte, autoridades de Protección Civil tras señalar que la situación fue atendida de manera interna por el personal del complejo y reiterar que “no existe riesgo para la población” hicieron un llamado a mantener la calma ante la circulación de información no verificada.