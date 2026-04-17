Declaran improcedente posible huelga del STEUS y llaman a reabrir la Unison

La Universidad de Sonora (Unison) informó mediante un comunicado que el cierre de instalaciones realizado este 16 de abril por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) carece de sustento legal, luego de que un tribunal laboral determinara concluir el expediente relacionado con el emplazamiento a huelga.

De acuerdo con una tarjeta informativa, el 15 de abril el Primer Tribunal Laboral del Distrito Judicial 1 en Hermosillo ordenó archivar el caso como asunto total y definitivamente concluido, debido a omisiones que vulneraban principios de legalidad, debido proceso y certeza jurídica.

La resolución implica que actualmente el STEUS no cuenta con un emplazamiento vigente, lo que le impide estallar una huelga conforme a la legislación laboral.

Pese a este escenario jurídico, la universidad señaló que, con apoyo del Gobierno del Estado, presentó este 16 de abril un nuevo ofrecimiento salarial que atiende la principal demanda sindical, relacionada con un incremento en sueldos tabulares.

Ante ello, la administración universitaria hizo un llamado a las y los trabajadores para que reconsideren su postura, devuelvan las instalaciones y permitan la continuidad de las actividades académicas y administrativas en beneficio de la comunidad universitaria.

La institución reiteró su disposición al diálogo, al tiempo que subrayó la importancia de mantener el funcionamiento normal de sus labores sustantivas.

En tanto, integrantes del STEUS colocaron las banderas rojinegras la tarde de este jueves en todas las instalaciones de la máxima casa de estudios en el estado.

El secretario general del STEUS, Alejandro Manzanares, informó que la decisión fue respaldada por la mayoría de los agremiados, luego de un proceso de votación en el que participaron mil 639 trabajadores.