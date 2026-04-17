Gobierno da por concluida queja laboral en Sonora bajo el T-MEC; empresa adopta medidas correctivas

El Gobierno de México anunció que concluyó la aplicación de un plan de remediación en la empresa Alimentos Grole, con lo cual se cerró la queja laboral en contra de esta planta procesadora de carne de cerdo y de pollo, ubicada en Cájeme, Sonora.

La queja se presentó al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, debido a la presunta violación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva de sus trabajadores, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria, Mantenimiento Industrial, Similares y Conexos del Estado de Sonora (Sities).

Las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE) señalaron que identificaron “indicios que podrían constituir transgresiones” a la ley laboral mexicana y, por lo tanto, una denegación de estos derechos por parte de la empresa, entre ellas la promoción de la creación de un comité interno que realizaba actividades propias de representación colectiva.

También detectaron la negativa de la compañía a negociar colectivamente con el SITIES, la presunta amenaza de despido de un obrero por invitar a sus compañeros a afiliarse a dicho sindicato y el despido de dos personas por sus preferencias sindicales

Como parte del plan de remediación acordado con el gobierno de Estados Unidos, las dependencias federales detallaron que entre las acciones para solventar las violaciones a los derechos laborales, están el pago de salarios caídos, prestaciones e indemnizaciones para 12 trabajadores.

También se pactó la publicación y difusión de una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales, y la capacitación a todo el personal de Grole sobre el contenido de dichos documentos.

A su vez, la compañía se comprometió a respetar el derecho del sindicato a representar a sus miembros, permitiendo su acceso al centro de trabajo mediante un protocolo de acceso acordado con el SITIES, y la aplicación de una política de tolerancia cero ante cualquier interferencia patronal, entre otras acciones.

La STPS verificó el cumplimiento del Plan de Reparación y comunicó los hallazgos de la investigación a todo el personal de la empresa.