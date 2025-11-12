Caen “El Toro” y “El Torito” de Los Rusos, célula delictiva afín a La Mayiza en Sonora

Una operación conjunta del Gabinete de Seguridad de Sonora derivó en la captura de Abdel “N”, alias El Toro; y Miguel Ángel “N”, alias El Torito, presuntos integrantes de la célula delictiva Los Rusos, afín al Cártel de Sinaloa, facción de La Mayiza.

La detención, confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se originó a partir de una carpeta de investigación por homicidio y se desarrolló entre las 17:06 y 19:30 horas en el municipio de San Luis Río Colorado en un domicilio de la colonia Altar, sobre la avenida Reforma Agraria, entre las calles 37 y 38.

Durante la detención de los implicados, también se aseguraron 44 bultos con una sustancia granulada blanca, con las características de la droga conocida como cristal, con un peso estimado de 445.9 kilogramos, además de 58 bolsas adicionales con 36.6 kilogramos del mismo narcótico, sumando un total de 481.5 kilogramos asegurados.

En el lugar también fue decomisado un vehículo Mazda 6 de color gris, modelo 2005, con placas de afiliación, así como un casquillo percutido calibre 9 mm. Un perito criminalista certificó el embalaje de los indicios conforme a los protocolos de cadena de custodia, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo del Ministerio Público, quien ordenó su aseguramiento.

De acuerdo con la investigación, El Toro estaría relacionado con el tráfico de metanfetamina, armas de fuego y homicidio, además de contar con antecedentes por lesiones. Tanto él como El Torito fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias judiciales.

Cabe señalar que el operativo fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal.

Finalmente, el Gobierno de Sonora y la FGJES destacaron que el aseguramiento representa un golpe significativo contra las estructuras del narcotráfico en la región fronteriza, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la legalidad, la investigación científica del delito y la seguridad de la ciudadanía.

Detienen a hombre que transportaba más de 300 millones de pesos en metanfetamina

El pasado 6 de noviembre un hombre fue detenido en Sonora con un cargamento de más de una tonelada de metanfetamina, heroína y fentanilo.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Brian “P” ya fue procesado y un juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva, además estableció un plazo de cuatro meses para las investigaciones complementarias.

Los registros de las autoridades indican que Brian “P” manejaba un tractocamión acoplado a una caja refrigerada en la que había productos agropecuarios. Los agentes de seguridad del puesto de control “Cucapah” usaron rayos gamma y un binomio canino y hallaron paquetes con droga.

Fueron hallados 236 paquetes, los cuales dieron un peso total de una tonelada 154 kilos 408 gramos de clorhidrato de metanfetamina; cinco dos kilogramos de heroína y tres kilos 99 gramos de fentanilo.