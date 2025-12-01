Aumentan denuncias por omisión de cuidados en Sonora: 300 casos al mes y menos del 2% corresponden a abandono infantil

Al mes, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes de Sonora recibe en promedio 300 denuncias de omisión de cuidado, y de estas menos del 2% son situación de abandono.

En el año 2024 la institución recibió 174 casos de abandono, la mayoría concentrados en Hermosillo y en los primeros siete meses del año 2025 se registraron 36 casos de abandono; casi siempre los afectados son menores de 12 años.

“Estos casos son los que se presentan aquí y son mayoritariamente que se han presentado en el Municipio de Hermosillo”, expuso Jorge Luis Acuña Vega, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las colonias con mayor incidencia por casos de omisión de cuidados a menores de edad son Puerta del Rey, Villa Verde y Tierra Nueva, que están al Noroeste de la capital sonorense.

Indicó que en los casos de abandono entre más pequeño de edad sea el infante, es más prioritario auxiliarlos porque son más vulnerables.

Abandono

Como fue el caso de la bebé de 7 meses de edad que fue dejada por sus padres en la colonia Hacienda de La Flor el 27 de julio de este año.

“Sí podemos hablar de un caso delicado por este, por las circunstancias, es una niña de 7 meses de edad, no sabe hablar, no se puede valer por sí misma, no se puede comunicar y este es un caso delicado”, explicó.

Vecinos de la colonia Hacienda de La Flor que fueron testigos del abandono de la bebé comentan que la mamá, de 19 años de edad, cometía omisión de cuidados hacia sus hijos de forma constante.

En este verano tenía a la niña de 7 meses al interior de su casa de bloques, sin alimentarla y la dejaba llorar.

Actualmente la madre está de regreso en su domicilio y no ha buscado tramitar que le regresen a la infante, según sus vecinos.

En ocasiones una mujer y sus hijas se llevaban la niña a su casa para que estuviera en un lugar fresco y no sufriera deshidratación.