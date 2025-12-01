Durazo y Sheinbaum garantizan pago de incentivos a agricultores sonorenses

En un esfuerzo conjunto para asegurar el crecimiento y estabilidad del campo sonorense, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pactó acuerdos definitivos para garantizar el pago de incentivos a productores de trigo en Sonora, con tiempos y mecanismos de operación establecidos.

En un encuentro con representantes del sector agrícola y con la participación del subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, el mandatario sonorense reconoció la disposición de las y los productores para mantener la mesa de diálogo y destacó el apoyo de la presidenta Sheinbaum.

Reunión

En esta reunión se definieron los mecanismos para atender los ciclos primavera-verano 2024 y otoño-invierno 2024-2025, a fin de evitar bloqueos carreteros como los registrados en otras entidades del País.

“Quiero agradecer muy particularmente a nuestra Presidenta, de verdad, ha sido solidaria con nuestro planteamiento en condiciones muy complejas a nivel nacional”, subrayó el Gobernador.

Entre los acuerdos logrados, destaca establecer una mesa de diálogo permanente y se informó que en un plazo máximo de 15 días se publicará la mecánica operativa para el otorgamiento de incentivos.

Además, en 21 días la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) abrirá ventanillas de revisión para quienes consideren haber sido excluidos de pagos previos, con un tiempo de resolución de 45 días.

Se confirmó que a inicios de diciembre se definirán los pagos para productores de hasta 50 hectáreas y hasta 140 toneladas, conforme al precio de garantía vigente.

También se promoverá un esquema de reconversión productiva hacia cultivos de mayor rentabilidad y menor consumo de agua, como 20 mil hectáreas de cártamo y mil 500 de cebada.