Avanza al 55% vacunación contra la influenza en Sonora; llaman a aplicarse antes del invierno

En la actual Campaña Invernal de Vacunación, llevada a cabo por la Secretaría de Salud en Sonora (SSA), la aplicación del biológico contra el virus de la Influenza cuenta con un avance del 55%, así lo dio a conocer el titular de la dependencia estatal.

Sobre esta cifra, José Luis Alomía Zegarra dijo que, “recordemos que es una meta que todavía podemos lograr hasta el 31 de marzo de 2026 para efectos de cubrir la temporada invernal, pero aquí lo importante es invitar a la población a que se vacune lo antes posible”.

El funcionario estatal expuso que el biológico tiene su mejor utilidad si se aplica antes de que inicie la temporada de invierno.

Señaló que en años previos ya se esperaría que para un mes de diciembre se tuvieran climas más fríos, situación que no ha ocurrido este 2025, lo que da la oportunidad a quienes no se han vacunado de hacerlo, esto para estar preparados para cuando disminuya la temperatura y se tenga una mayor circulación del virus.

“Las proyecciones para enero y febrero es que la temperatura sí va a disminuir, por lo tanto, eso sí lo vemos anualmente, tanto Influenza como Covid-19 como neumococo van a circular con mayor intensidad entre enero y febrero, entonces si en estos días, en estas semanas, acuden a colocarse la vacuna van a tener la mejor utilidad de esta porque van a estar protegidos contra la enfermedad grave, contra las hospitalizaciones y todo lo que conlleva”, resaltó.

El secretario de salud en la entidad recordó que la vacuna es 100% gratuita, segura, eficaz y puede conseguirse en cualquier unidad de salud, sin una derecho habiencia en particular.

Para finalizar, señaló que la SSA cuenta con 850 mil vacunas para Influenza, más de 200 mil para Covid-19 y alrededor de 110 mil para neumococo, sumando más de un millón 200 mil dosis en total.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud en el estado, desde el inicio de la temporada estacional 2025 – 2026, hasta el pasado 6 de diciembre, en Sonora se han registrado dos casos confirmados de Influenza, y una defunción asociada.

Los casos confirmados corresponden a los municipios de Nogales y Hermosillo, presentando la defunción en este último.

El Informe Epidemiológico Semanal de Enfermedades Respiratorias Virales, Temporada Estacional, Sonora 2025 – 2026, publicado por la SSA, apunta que, a la misma semana epidemiológica de la temporada estacional 2024 -2025, se acumulaban 35 casos, con 0 defunciones asociadas.