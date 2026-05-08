Unison retomará actividades tras acuerdo con Steus y entrega de instalaciones

La Universidad de Sonora retomará sus actividades académicas y administrativas luego de que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) acordó finalizar las acciones de su movimiento y realizar la entrega de instalaciones universitarias.

Mediante una tarjeta informativa emitida este jueves 7 de mayo, la institución señaló que la reapertura permitirá la reanudación de labores en todos los campus universitarios, tras concluir el conflicto laboral que mantenía suspendidas las actividades presenciales.

La universidad indicó que el acuerdo alcanzado fue resultado de un proceso de diálogo sostenido, en el que, aseguró, se mantuvo una postura de apertura, responsabilidad financiera y respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

Asimismo, detalló que la propuesta presentada por la máxima casa de estudios estuvo alineada con la política salarial nacional y fue fortalecida mediante un esfuerzo institucional conjunto con el Gobierno del Estado, lo que permitió generar las condiciones para alcanzar consensos.

“La Universidad reconoce la disposición del Steus para privilegiar la vía del entendimiento”, señaló la institución, al considerar que este paso permitirá restablecer el quehacer universitario en beneficio de la comunidad estudiantil y de la sociedad sonorense.

La Unison informó además que a través de sus canales oficiales dará a conocer las medidas que se implementarán para asegurar la continuidad del semestre, luego de las semanas de suspensión derivadas del movimiento sindical.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con el diálogo permanente, la legalidad y el fortalecimiento de las condiciones laborales de su personal, así como con la estabilidad institucional.