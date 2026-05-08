Definen aspirantes finalistas para presidir la CEDH en Sonora

El Congreso del Estado de Sonora dio a conocer a las seis personas finalistas que buscarán encabezar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para el periodo 2026-2030,en un proceso que reunió a cerca de 30 aspirantes y que incluyó evaluaciones técnicas, entrevistas y participación ciudadana.

Los perfiles seleccionados reflejan trayectorias vinculadas al activismo, la academia, la defensa jurídica, el servicio público y el trabajo con grupos vulnerables, en medio de un contexto donde distintos sectores han pedido fortalecer la autonomía y credibilidad del organismo.

Entre los finalistas destaca Teodoro Cervando Flores Castelo, actual procurador de Defensa de las Personas con Discapacidad en Sonora y reconocido por su trabajo en inclusión y derechos de personas con discapacidad. Dentro de sus propuestas plantea una CEDH más cercana a la ciudadanía, con menos burocracia y procesos más accesibles.

También figura Emma Guadalupe Millán Castro, abogada respaldada por sectores del gremio jurídico, particularmente por la Barra Sonorense de Abogados en Nogales. Su planteamiento se centra en fortalecer el carácter institucional y profesional del organismo, así como abrir la Comisión a una mayor participación ciudadana.

Otro de los perfiles es Iván Eduardo Andrade Rembau, director de la organización EnIgualdad A.C. e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Su experiencia está enfocada en derechos humanos, transparencia, políticas públicas y fortalecimiento institucional.

En la lista también aparece Liza Adriana Auyón Domínguez, Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora. Doctora en Derecho Penal. Ha realizado estudios y capacitaciones en derechos humanos en la Casa de la Cultura Jurídica y el Instituto Federal de Estudios Judiciales. Su perfil combina expertise jurídica, experiencia en administración pública y enfoque en grupos vulnerables y paridad de género.

La abogada Jeanette Arrizon Marina también avanzó a la etapa final. Cuenta con experiencia en gobiernos municipales, estatal y Congreso local, además de trabajo en el DIF relacionado con derechos de la niñez, migrantes y sectores vulnerables. Entre sus propuestas destacan recuperar la credibilidad de la CEDH, fortalecer la coordinación institucional y aplicar una perspectiva de género y participación ciudadana.

Por su parte, Sandra Luz Bernal Salido, originaria del Valle del Mayo, ha resaltado por su perfil académico y experiencia profesional. Sus planteamientos apuntan a fortalecer la autonomía de la Comisión, modernizar procesos internos y consolidar al organismo como un verdadero contrapeso institucional.

La decisión final será tomada próximamente por el Congreso de Sonora, que elegirá a la persona titular de la CEDH para los próximos cuatro años, en uno de los procesos más observados por organizaciones civiles y colectivos defensores de derechos humanos en la entidad.