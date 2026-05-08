Alertan por aumento de temperatura en los océanos

El observatorio climático europeo Copernicus informó que los océanos se acercan a nuevos registros de temperatura para el mes de mayo, mientras aumenta la probabilidad de un nuevo episodio del fenómeno El Niño, esto en un reporte que señala que las temperaturas de la superficie marina, fuera de las regiones polares, estuvieron cerca de alcanzar los niveles registrados durante 2024.

Samantha Burgess, integrante del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, indicó que podrían registrarse nuevos máximos históricos en los próximos días.

El monitoreo climático detectó olas de calor marinas en una amplia franja que abarca desde el Pacífico ecuatorial hasta la costa oeste de México y Estados Unidos.

El fenómeno de El Niño forma parte de un ciclo natural relacionado con las temperaturas del océano Pacífico y suele influir en el clima global durante varios meses. Su presencia puede provocar sequías en algunas regiones y lluvias intensas en otras. Entre los países que podrían resentir sus efectos se encuentra Indonesia, donde se prevén condiciones secas, mientras que Perú podría enfrentar precipitaciones de gran intensidad.

La Organización Meteorológica Mundial señaló que las probabilidades del regreso de El Niño aumentan para el periodo de mayo a julio, mientras el fenómeno de La Niña pierde fuerza.

Algunos organismos meteorológicos consideran que el próximo evento podría alcanzar niveles similares al registrado entre 1997 y 1998, conocido como “Super El Niño”.

Especialistas en clima también advierten que el calentamiento global impulsado por actividades humanas podría incrementar el impacto de este fenómeno natural.

El climatólogo Zeke Hausfather estimó que 2027 podría convertirse en el año más cálido registrado hasta ahora.

Copernicus agregó que abril de 2026 ya se ubicó entre los meses de abril con mayores temperaturas a nivel mundial y destacó otros eventos recientes, como inundaciones en regiones de Asia y Oriente Medio, ciclones tropicales en el Pacífico y sequías en el sur de África.