Anuncian Plan de Justicia para Cananea y Río Sonora con 2 mil 200 millones de pesos

Aplicarán dos mil 200 millones de pesos para resarcir daños a consecuencia del derrame de tóxicos en el Río Sonora y para solventar el adeudo histórico a mineros como parte del Plan de Justicia para Cananea.

El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, junto a autoridades federales, anunciaron en Hermosillo una estrategia integral que contempla más de dos mil millones de pesos para atender demandas históricas en materia de salud, agua, remediación ambiental y justicia laboral.

Durante el evento, se informó que Grupo México aportará mil 500 millones de pesos al gobierno federal, recursos que serán administrados por la Federación para cumplir los compromisos del plan, mientras que el gobierno federal y el Gobierno de Sonora destinarán de manera complementaria alrededor de 700 millones de pesos, alcanzando así la bolsa total anunciada.

Durazo Montaño subrayó que se trata de una solución integral que reconoce derechos, garantiza el acceso a la salud, establece mecanismos de pensión digna y extiende beneficios a familias que cargaron durante años con el peso de una batalla desigual y marcada por el abandono institucional.

El mandatario estatal destacó que el acuerdo permitirá poner fin al conflicto minero de la Sección 65 de Cananea, que se prolongó durante 18 años, mediante la liquidación correspondiente a más de 600 trabajadores, lo que calificó como un acto de emancipación económica y restitución de derechos.

Hubo momentos en que sentían que estaban enfermos del alma, creo que este acuerdo va a lograr sanar el alma social de estas comunidades Alfonso Durazo

En ese sentido, reconoció la voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representada en el acto por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al retomar un asunto que gobiernos anteriores dejaron en el olvido, tanto en Cananea como en el Río Sonora.

Recordó que el conflicto minero se originó en 2007 y que el daño ambiental al Río Sonora data de 2014, dos problemáticas que permanecieron abandonadas y marcadas por la corrupción, hasta que fueron retomadas por la actual administración federal.

Cananea, tierra marcada por la lucha obrera desde los orígenes del México moderno, ve hoy el fin de una huelga histórica y le vuelve a hablar a México, no desde la confrontación, sino desde la reconciliación

Por su parte, los funcionarios federales resaltaron que el Plan de Justicia para Cananea nació bajo el compromiso de actuar como conciliadores auténticos, privilegiando el consenso y el diálogo por encima de la imposición, reconociendo la persistencia histórica de la Sección 65 y del Sindicato Minero.

Agregaron que este anuncio no es un simple acto administrativo, sino un hecho histórico y políticoque demuestra que el Estado mexicano puede mirar de frente a su pasado para reparar el presente y construir el futuro de comunidades marcadas por la injusticia.

En el caso del Río Sonora, el plan contempla acciones específicas en materia de salud, acceso al agua potable y remediación del suelo, en beneficio de los habitantes de los municipios afectados por el derrame de sustancias tóxicas, quienes durante años exigieron atención y reparación del daño.

Se confirmó que, como parte de las obras prioritarias, se contempla la construcción de un hospital regional en Ures, 16 plantas potabilizadoras, adecuación de otras ya existentes y la creación de un centro especializado en materia de toxicología.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, añadió que el hospital de Urescontará con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, un centro de salud renal y un área especializada en metales pesados y toxicología.

Asimismo, se prevé la instalación de estaciones de monitoreo del agua, un laboratorio regional de calidad del agua y una unidad de vigilancia epidemiológica que permitirá el seguimiento médico de la población potencialmente afectada

El acuerdo alcanzado con Grupo México abre la puerta a una nueva etapa de colaboración para impulsar soluciones adicionales que requiere Cananea y la región, a través de convenios y trabajo coordinado entre empresa y autoridades, finalizaron.