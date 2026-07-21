Dan cadena perpetua al “Mayo” Zambada

Un tribunal federal de Estados Unidos condenó este lunes a cadena perpetua a Ismael “El Mayo” Zambada, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa en una sentencia dictada por el juez Brian Cogan durante una audiencia realizada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad por diversos delitos vinculados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Durante la audiencia, Zambada, de 76 años, manifestó que aceptaba la resolución judicial y señaló que no buscaba obtener compasión.

Además de la pena de prisión de por vida, el tribunal ordenó el pago de 15 mil millones de dólares como parte de la sentencia.

El proceso concluyó tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense en 2025, mediante el cual el acusado se declaró culpable de cargos como conspiración para cometer extorsión y participación en una organización criminal continuada.

El convenio entre la defensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se concretó luego de que la fiscalía descartara solicitar la pena de muerte. Aun así, los delitos imputados contemplaban como sanción obligatoria la cadena perpetua.

Durante el proceso judicial, la fiscalía sostuvo que Zambada reconoció su participación durante varias décadas en el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense como parte de la estructura del Cártel de Sinaloa.

La detención de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrió en julio de 2024, cuando la aeronave en la que viajaba aterrizó en una pista de Nuevo México. En ese operativo también fue arrestado Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ambos quedaron bajo custodia de las autoridades federales para enfrentar cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas y delincuencia organizada.