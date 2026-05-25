Calor extremo amenaza a la fauna silvestre en Sonora

La sequía y las altas temperaturas dificultan cada vez más que distintas especies silvestres encuentren agua, sombra y espacios adecuados para resguardarse en Sonora, advirtió Gerardo Carreón Arroyo, director de conservación de Naturalia AC.

El especialista señaló que la falta de vegetación y la reducción de cuerpos de agua afectan tanto a especies residentes como a animales que dependen de ciertas zonas del estado para sobrevivir durante los meses más calurosos.

Indicó que actualmente existen personas que colocan recipientes con agua en patios y exteriores para ayudar a aves y otros animales afectados por el calor extremo.

Importancia de árboles nativos y conservación en Sonora

Carreón Arroyo explicó que árboles nativos como mezquites, palo verde y palo fierro son fundamentales para proporcionar sombra y alimento a distintas especies de fauna silvestre.

Añadió que en zonas con mayor cobertura vegetal todavía es posible observar animales utilizando estos espacios para protegerse de las altas temperaturas.

El director de conservación mencionó que mediante cámaras trampa han documentado también la presencia de especies como el gato montés en áreas donde aún existe vegetación conservada.

Además, hizo un llamado a proteger las áreas verdes existentes y continuar con acciones de restauración y reforestación con especies nativas del desierto sonorense.