Sindicato de la Universidad de Sonora acusa a autoridades de negarse al diálogo

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) realizaron este jueves una marcha y mitin en Hermosillo para exigir la reanudación de las negociaciones con la Rectoría de la Universidad de Sonora y reiterar que la huelga continúa vigente. Durante el mitin, el secretario general del STAUS, Cuauhtémoc Nieblas Cota, acusó a la administración universitaria de negarse a continuar las mesas de negociación bajo el argumento de que el expediente laboral fue archivado de manera definitiva.

La movilización inició en la Plaza Emiliana de Zubeldía y avanzó hacia el Palacio de Gobierno, donde docentes, estudiantes y simpatizantes se manifestaron con pancartas y consignas en defensa del contrato colectivo y mejores condiciones laborales. El sindicato de académicos sostuvo que esa resolución será combatida mediante un juicio de amparo ya admitido por un juzgado federal y aseguró que el movimiento sigue legalmente vigente con su huelga de hecho, que arrancó hace una semana.

El STAUS recordó además que más de mil académicos rechazaron el ofrecimiento económico presentado por Rectoría el pasado 14 de mayo, por lo que exigieron nuevas propuestas para avanzar en la solución del conflicto. El dirigente sindical informó que la noche del miércoles sostuvo una reunión con la rectora Dena María Camarena, donde se planteó retomar el diálogo y revisar temas pendientes de la revisión salarial 2026.

Durante la jornada también se realizó una presentación artística de docentes de Bellas Artes en apoyo al movimiento de huelga. Por su parte, la Universidad de Sonora reiteró que mantiene abiertos los canales institucionales de comunicación, aunque sostuvo que el proceso formal de negociación de la revisión salarial 2026 concluyó jurídicamente con el archivamiento del emplazamiento a huelga promovido por el STAUS.