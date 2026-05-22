Coesprisson confirma contaminación microbiana en caso de sueros vitaminados en Hermosillo

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson)informó que ya entregó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) los resultados de los análisis especializados realizados dentro de la investigación relacionada con el médico Maximiano N, y la presunta aplicación de soluciones parenterales contaminadas en Sonora.

De acuerdo con el informe emitido este 19 de mayo, los estudios practicados por laboratorios e institutos nacionales detectaron anomalías graves en el manejo de los insumos médicos, así como contaminación microbiana en las sustancias aseguradas durante la investigación.

Los análisis realizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (Ccayac), laboratorio nacional de referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), revelaron malas prácticas sanitarias en el manejo de los insumos utilizados en los procedimientos médicos.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran fallas severas en protocolos de asepsia, control de entorno y manejo de equipo médico, condiciones que, según las autoridades sanitarias, permitieron la proliferación de microorganismos patógenos capaces de generar infecciones severas e incluso cuadros de sepsis fulminante.

Asimismo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán realizó estudios histopatológicos en tejidos de pacientes fallecidos, cuyos resultados confirmaron afectaciones celulares compatibles con infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos relacionados con la administración de dichos sueros.

La autoridad sanitaria estatal explicó que, antes de que se registraran los fallecimientos y afectaciones a la salud, sí se habían realizado verificaciones y revisiones al establecimiento médico involucrado conforme a los lineamientos normativos vigentes.

No obstante, la dependencia aclaró que la preparación y aplicación de soluciones parenterales ocurre dentro de una relación médico-paciente en consultorios privados, por lo que este tipo de actos no puede ser supervisado en tiempo real por las autoridades administrativas.

Como parte de las acciones derivadas de la investigación, las autoridades sanitarias también procedieron a la clausura de dos clínicas vinculadas al caso, una ubicada en Hermosillo y otra en Ciudad Obregón, mientras continúan las indagatorias sobre posibles responsabilidades.

Además, en coordinación con autoridades sanitarias estatales y federales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud de Sonora realizaron verificaciones en 24 establecimientos con características similares, aunque aclararon que estos no guardan relación directa con los hechos investigados.

Como resultado de estas inspecciones preventivas, las autoridades determinaron la suspensión de seis establecimientos con el objetivo de proteger la salud de la población y reforzar la vigilancia sanitaria en este tipo de servicios médicos.

Finalmente, la Coesprisson reiteró su compromiso de colaborar de manera coordinada con la Fiscalía estatal para desarrollar una investigación técnica y sustentada en evidencia científica, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este caso que ha generado preocupación entre la población sonorense.