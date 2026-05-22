Afirma Marco Rubio que Cuba aceptó ayuda humanitaria de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el gobierno de Cuba aceptó una propuesta de ayuda humanitaria valuada en 100 millones de dólares, declaración realizada este jueves antes de una reunión de ministros de la OTAN en Suecia.

Rubio indicó que todavía no existe certeza sobre si La Habana aceptará las condiciones establecidas por Washington para la entrega de los recursos.

El funcionario explicó que el plan contempla el envío de alimentos y medicinas, aunque la distribución estaría a cargo de la Iglesia Católica y organizaciones caritativas seleccionadas por Estados Unidos.

Rubio señaló que la intención es impedir que los insumos sean controlados por estructuras vinculadas al gobierno cubano.

También recordó que desde inicios de este año se han distribuido cerca de seis millones de dólares en apoyo humanitario mediante canales religiosos.

Durante sus declaraciones, Rubio sostuvo que la crisis que enfrenta la isla no es resultado de un bloqueo petrolero estadounidense y afirmó que los problemas de apagones, desabasto de combustible y escasez de alimentos están relacionados con el manejo de recursos por parte de grupos vinculados al poder político y militar en Cuba.

El secretario de Estado señaló a GAESA, corporación ligada a las Fuerzas Armadas cubanas, como una estructura que controla gran parte de la economía del país.

Rubio también mencionó que el presidente Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de una nueva relación entre Washington y La Habana, siempre que exista una conexión directa con la población cubana y no con organismos militares.

El funcionario dijo que la propuesta busca impulsar espacios para pequeños negocios, medios independientes y mecanismos de participación política para los ciudadanos.

Rubio reconoció que las probabilidades de alcanzar un acuerdo amplio siguen siendo bajas bajo las condiciones actuales.