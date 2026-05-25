Familiares de internos bloquean carretera tras riña en Cereso de Ciudad Obregón que dejó un muerto y heridos

Familiares de personas privadas de la libertad bloquearon la carretera internacional México 15, en el tramo Ciudad Obregón–Esperanza, a la altura del Centro de Reinserción Social (Cereso), en exigencia de información sobre el estado de sus seres queridos, luego de la riña registrada este día al interior del penal.

El cierre de la vialidad se realizó la tarde de este viernes, alrededor de las 16:30 horas, donde decenas de personas se apostaron sobre la rúa federal, generando afectaciones al tránsito vehicular en ambos sentidos. Entre llantos y gritos, los manifestantes demandaban a las autoridades datos claros sobre lo ocurrido y la situación de los internos.

El bloqueo mantiene sin tránsito la rúa federal, y los vehículos que requieren circular por el lugar están siendo desviados a rutas alternas desde la calle Cananea en la salida norte de Ciudad Obregón.

De acuerdo con información oficial, la riña dejó como saldo una persona sin vida y cinco más lesionadas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:40 horas, lo que provocó la activación de protocolos de seguridad y la movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno al interior del centro penitenciario.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los heridos y realizaron su traslado a hospitales para valoración médica. En el operativo participaron más de seis ambulancias, tanto de Cruz Roja como del Departamento de Bomberos.