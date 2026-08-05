‘Camionazo’ en carretera Obregón–Empalme deja un muerto y 39 lesionados; entre las víctimas hay niños y adultos mayores

Un total de 40 personas fueron afectadas, entre ellas una fallecida y 39 lesionadas, por el accidente entre un autobús de pasajeros y un tractocamión ocurrido la noche del lunes en la carretera internacional México 15, informó Protección Civil de Empalme.
Entre las personas heridas se encuentran niños desde los 7 años y adultos mayores de más de 70, quienes recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a diferentes unidades médicas de Guaymas y Empalme para su valoración.
¿DÓNDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE EN LA CARRETERA OBREGÓN–EMPALME?
El choque se registró alrededor de las 23:00 horas, en el kilómetro 194 de la carretera internacional, en el tramo Ciudad Obregón–Empalme, a la altura de Las Guásimas.
Al lugar se movilizaron corporaciones de emergencia de diferentes municipios para auxiliar a los pasajeros del autobús de la línea Norte de Sinaloa, identificado con el número económico 439.
La unidad viajaba de Sinaloa con destino a Tijuana, Baja California, cuando ocurrió el accidente.
¿CUÁL ES EL SALDO ACTUALIZADO DEL ‘CAMIONAZO’?
Protección Civil de Empalme dio a conocer que el accidente dejó una persona fallecida y 39 lesionadas, para un total de 40 víctimas.
De acuerdo con la información preliminar, la persona que perdió la vida era el conductor del autobús.
Las personas lesionadas presentan distintas edades y condiciones médicas, por lo que fueron canalizadas a hospitales de acuerdo con la gravedad de cada caso.
NIÑOS Y ADULTOS MAYORES ENTRE LOS LESIONADOS
Entre los pasajeros atendidos se encuentran personas desde los 7 años hasta mayores de 70 años.
Los equipos de emergencia brindaron los primeros auxilios en el sitio y posteriormente realizaron el traslado de los pacientes a diferentes hospitales de Guaymas y Empalme, donde permanecen bajo valoración médica.
En la atención participaron:
- Cruz Roja Empalme.
- Cruz Roja Guaymas.
- Cruz Roja Vícam.
- IMSS Bienestar Guaymas.
- Capufe Guaymas–Esperanza.
- Isssteson Guaymas.
- ISSSTE Guaymas.
- Bomberos de Guaymas.
¿CÓMO OCURRIÓ EL CHOQUE CON EL TRACTOCAMIÓN?
La información preliminar indica que el autobús circulaba de sur a norte cuando impactó por alcance la caja de un tractocamión.
La unidad de carga presuntamente se encontraba detenida debido a una falla mecánica, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones y los peritajes correspondientes.
Las autoridades deberán determinar las condiciones en las que se encontraban ambas unidades, la ubicación del tractocamión y los factores que provocaron el impacto.
INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE
Las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.
También se espera que las instituciones de salud actualicen el estado médico de las personas lesionadas conforme avancen las valoraciones en los hospitales a los que fueron trasladadas.