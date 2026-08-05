‘Camionazo’ en carretera Obregón–Empalme deja un muerto y 39 lesionados; entre las víctimas hay niños y adultos mayores

Un total de 40 personas fueron afectadas, entre ellas una fallecida y 39 lesionadas, por el accidente entre un autobús de pasajeros y un tractocamión ocurrido la noche del lunes en la carretera internacional México 15, informó Protección Civil de Empalme.

Entre las personas heridas se encuentran niños desde los 7 años y adultos mayores de más de 70, quienes recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a diferentes unidades médicas de Guaymas y Empalme para su valoración.

¿DÓNDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE EN LA CARRETERA OBREGÓN–EMPALME?

El choque se registró alrededor de las 23:00 horas, en el kilómetro 194 de la carretera internacional, en el tramo Ciudad Obregón–Empalme, a la altura de Las Guásimas.

Al lugar se movilizaron corporaciones de emergencia de diferentes municipios para auxiliar a los pasajeros del autobús de la línea Norte de Sinaloa, identificado con el número económico 439.

La unidad viajaba de Sinaloa con destino a Tijuana, Baja California, cuando ocurrió el accidente.

¿CUÁL ES EL SALDO ACTUALIZADO DEL ‘CAMIONAZO’?

Protección Civil de Empalme dio a conocer que el accidente dejó una persona fallecida y 39 lesionadas, para un total de 40 víctimas.

De acuerdo con la información preliminar, la persona que perdió la vida era el conductor del autobús.

Las personas lesionadas presentan distintas edades y condiciones médicas, por lo que fueron canalizadas a hospitales de acuerdo con la gravedad de cada caso.

NIÑOS Y ADULTOS MAYORES ENTRE LOS LESIONADOS

Entre los pasajeros atendidos se encuentran personas desde los 7 años hasta mayores de 70 años.

Los equipos de emergencia brindaron los primeros auxilios en el sitio y posteriormente realizaron el traslado de los pacientes a diferentes hospitales de Guaymas y Empalme, donde permanecen bajo valoración médica.

En la atención participaron:

Cruz Roja Empalme.

Cruz Roja Guaymas.

Cruz Roja Vícam.

IMSS Bienestar Guaymas.

Capufe Guaymas–Esperanza.

Isssteson Guaymas.

ISSSTE Guaymas.

Bomberos de Guaymas.

¿CÓMO OCURRIÓ EL CHOQUE CON EL TRACTOCAMIÓN?

La información preliminar indica que el autobús circulaba de sur a norte cuando impactó por alcance la caja de un tractocamión.

La unidad de carga presuntamente se encontraba detenida debido a una falla mecánica, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones y los peritajes correspondientes.

Las autoridades deberán determinar las condiciones en las que se encontraban ambas unidades, la ubicación del tractocamión y los factores que provocaron el impacto.

INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

Las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

También se espera que las instituciones de salud actualicen el estado médico de las personas lesionadas conforme avancen las valoraciones en los hospitales a los que fueron trasladadas.