Maestras de Covafam exigen destitución de Lizeth Villalobos y se deslindan de bloqueos y protestas en Sonora

Un grupo de maestras de educación inicial anunció su deslinde de la presidenta de Covafam, Lizeth Villalobos, y exigió su destitución como dirigente de la organización, informó Lourdes Millán Zavala durante una rueda de prensa.

Las docentes también rechazaron las acciones de protesta realizadas recientemente, entre ellas la toma del Congreso del Estado, los bloqueos de calles y la huelga de hambre, al asegurar que estas decisiones no fueron consultadas con la base ni representan la voluntad de la mayoría de las integrantes.

¿POR QUÉ PIDEN LA DESTITUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE COVAFAM?

Millán Zavala denunció una falta sistemática de transparencia, ocultamiento de información y toma de decisiones sin consultar a las maestras que forman parte del movimiento.

De acuerdo con lo expuesto, estas situaciones provocaron una profunda fractura dentro de Covafam y generaron inconformidad entre las trabajadoras que participaron desde el inicio en la defensa de la educación inicial.

Las maestras señalaron que ya no respaldan a Lizeth Villalobos, al abogado del movimiento ni las acciones emprendidas recientemente por la organización.

MAESTRAS SE DESLINDAN DE BLOQUEOS Y HUELGA DE HAMBRE

El grupo anunció que se deslinda de la toma del Congreso del Estado, de los bloqueos de vialidades y de la huelga de hambre efectuada como parte de las movilizaciones de Covafam.

También adelantó que no participará en la próxima marcha convocada por el movimiento, debido a que, según indicaron, las acciones no fueron sometidas a consulta ni reflejan la postura de la mayoría de las maestras.

Millán Zavala afirmó que la causa relacionada con la educación inicial fue desplazada por intereses políticos ajenos al movimiento, lo que habría alejado a la organización de sus objetivos originales.

¿QUÉ MUNICIPIOS RESPALDAN EL DESLINDE?

La postura es respaldada por maestras de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Guaymas y Benito Juárez, informó Millán Zavala.

Las trabajadoras buscan construir una nueva representación que concentre nuevamente sus esfuerzos en la defensa de la educación inicial y de las condiciones laborales de quienes prestan este servicio.

El planteamiento consiste en reorganizar el movimiento y establecer una representación que consulte a las integrantes antes de tomar decisiones o convocar a manifestaciones.

BUSCAN RETOMAR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

Millán Zavala sostuvo que Covafam debe recuperar su esencia y regresar a la defensa de la educación inicial y de las trabajadoras.

Indicó que las decisiones adoptadas recientemente han dividido a la organización y alejado a algunas de las maestras que impulsaron la causa desde sus inicios.

El grupo planteó que la nueva etapa del movimiento deberá enfocarse en las necesidades de las trabajadoras, mantener informadas a sus integrantes y garantizar que las acciones futuras sean acordadas por la base.