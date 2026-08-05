“Puerto de Guaymas puede convertirse en plataforma para relanzamiento económico de Sonora”, afirma Durazo

El gobernador Alfonso Durazo afirmó que el Puerto de Guaymas tiene el potencial de convertirse en la plataforma para el relanzamiento económico de Sonora, como parte de una estrategia de desarrollo que contempla inversiones superiores a 13 mil 500 millones de pesos en infraestructura, salud, seguridad, conectividad y turismo.

Durante un evento acompañado por la alcaldesa Karla Córdova, el mandatario destacó que los proyectos impulsados en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum buscan consolidar a Guaymas como uno de los principales polos de desarrollo del noroeste del país.

“Estoy convencido de que el Puerto de Guaymas puede convertirse en una plataforma para el relanzamiento económico del estado”.

“No tengo absolutamente ninguna duda en que se va a convertir en el puerto de Chihuahua, de Juárez, de El Paso y de Arizona”, expresó.

Carretera Guaymas-Chihuahua, uno de los proyectos clave

Durazo resaltó la inversión de 4 mil millones de pesos destinada este año a la carretera Guaymas-Chihuahua, obra que busca fortalecer la conectividad entre Sonora y el norte del país, facilitar el transporte de mercancías e impulsar el comercio, la industria y el turismo.

El gobernador recordó que en 2025 se destinaron mil 580 millones de pesos a esta vialidad y aseguró que tendrá un impacto importante en el desarrollo turístico de San Carlos.

Modernización del puerto y obras estratégicas

El mandatario también destacó la modernización y ampliación del Puerto de Guaymas, proyecto con el que se busca incrementar la capacidad logística del estado y fortalecer su conexión con mercados nacionales e internacionales.

En materia de seguridad, informó que se invirtieron 296 millones de pesos en un complejo que incluye una base de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), un C5 para Guaymas y Empalme, un módulo SALVA y un parque infantil.

Salud, educación y turismo

Entre las obras en desarrollo sobresale la construcción del nuevo Hospital General de Zona del IMSS, con una inversión de 4 mil millones de pesos, además de 125 millones de pesos destinados a becas para estudiantes.

En el rubro turístico, el Gobierno de Sonora reportó un avance del 35%en la primera etapa de la modernización del Malecón de Guaymas, proyecto que contempla una inversión total de 60 millones de pesos, mientras que la primera etapa del Malecón de San Carlos representa una inversión superior a 102 millones de pesos.

Durazo sostuvo que estas acciones permitirán fortalecer la conectividad, mejorar los servicios públicos y consolidar a Guaymas como uno de los principales motores económicos de Sonora.