Cinco municipios de Sonora concentran zonas de riesgo de inundación donde viven casi 474 mil personas

Bácum, Empalme, Guaymas, Huatabampo y Navojoaconcentran los principales puntos de riesgo por inundaciones en Sonora, donde habitan en conjunto 473 mil 514 personas, de acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), basada en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En estos cinco municipios del Sur de Sonora fueron identificados 19 puntos críticos de inundación. Trece se encuentran en Bácum, cifra que representa el 68.5% del total y convierte a este municipio en el de mayor vulnerabilidad durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

MUNICIPIOS CON PUNTOS CRÍTICOS

La distribución de los 19 puntos críticos de inundación identificados por las autoridades federales es la siguiente:

Bácum: 13 puntos.

13 puntos. Empalme: tres puntos.

tres puntos. Guaymas: un punto.

un punto. Huatabampo: un punto.

un punto. Navojoa: un punto.

En conjunto, estos cinco municipios cuentan con una población estimada de 473 mil 514 habitantes.

BÁCUM CONCENTRA SIETE DE CADA 10 PUNTOS

Bácum concentra 13 de los 19 puntos críticos identificados en Sonora, equivalente a casi siete de cada diez sitios considerados vulnerables ante inundaciones.

Juan Andrés Crespo López, jefe del Departamento de Monitoreo Atmosférico del área de Climatología, explicó que la vulnerabilidad de cada municipio depende de factores como sus condiciones sociales, infraestructura y ubicación geográfica.

“Los municipios más vulnerables o la vulnerabilidad de los municipios se define respecto a varios factores, puede ser la infraestructura y condiciones sociales. En los municipios costeros los efectos no sólo son por fuertes lluvias y vientos, sino por oleaje elevado y depende de la trayectoria del ciclón”, explicó.

COMUNIDADES DE BÁCUM EN RIESGO

Los 13 puntos críticos identificados en Bácum se encuentran distribuidos en distintas comunidades del municipio. La relación disponible menciona, entre ellas:

Villa Guadalupe

Atotonilco

Independencia (Camino 104)

Primero de Mayo (Campo 77)

Francisco Javier Mina (Campo 60)

Miguel Alemán (La Noria)

San José de Bácum

El Juvani

Bataconcica

Loma de Bácum

Bácum

La Bomba

RÍOS MÁTAPE Y MAYO REPRESENTAN RIESGO

La evaluación de las autoridades federales señala que seis de los 19 puntos críticosestán relacionados con cauces principales.

Cuatro corresponden al Río Mátape y se encuentran en Empalme, con tres sitios, y Guaymas, con uno. Los otros dos puntos se ubican sobre el Río Mayo, en los municipios de Huatabampo y Navojoa.

La ubicación de comunidades cerca de los cauces, así como las condiciones de infraestructura y los posibles efectos de lluvias intensas, son algunos de los factores considerados para determinar la vulnerabilidad.

NUEVE MUNICIPIOS EXPUESTOS A CICLONES

El Atlas Nacional de Riesgos identifica además que nueve municipios sonorensespresentan niveles de exposición a ciclones tropicales que van de medio a muy alto. En estas localidades reside una población estimada de un millón 865 mil 884 personas.

Los municipios están clasificados de la siguiente manera:

Riesgo medio: Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Etchojoa y Rosario.

Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Etchojoa y Rosario. Riesgo alto: Navojoa, Álamos y Quiriego.

Navojoa, Álamos y Quiriego. Riesgo muy alto: Huatabampo.

Huatabampo es el único municipio de Sonora clasificado con un nivel de riesgo “muy alto” ante ciclones tropicales.

Crespo López explicó que Baja California Sur es la entidad con mayor impacto de ciclones y huracanes, principalmente en sus zonas costeras, mientras que en Baja California también existe vulnerabilidad en comunidades cercanas al litoral.

Sobre las condiciones de sequía en el Noroeste del País, señaló:

“En el Noroeste del territorio tenemos condiciones de sequía ligeras en Sonora, para Baja California tenemos poca sequía y digamos si las condiciones podrían ayudar a que la sequía disminuya en la región”, detalló.

PRONÓSTICO DE HURACANES REQUIERE MONITOREO

Arturo Quintanar, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la intensidad y trayectoria de un huracán no pueden establecerse con precisión con demasiados días de anticipación.

“Es un poco difícil de pronosticar, precisamente puede suceder muy fácilmente dadas las condiciones oceánicas según eso y según las condiciones los huracanes pueden ser monitoreados en la costa o puede ser que se disipen en el océano y no toquen la costa, es difícil saber eso”, explicó.

El especialista indicó que los pronósticos de estos fenómenos requieren de un periodo aproximado de tres o cuatro días de anticipación para contar con información más precisa sobre su posible comportamiento.

“Estadísticamente sí podemos decir que por el contacto histórico se van a intensificar en el pacífico por los vientos en altura, pero el pronóstico específico de cada huracán es muy difícil”, indicó.

Desde 1950, la Oficina de Manejo Costero de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha registrado 53 fenómenos tropicales que impactaron o pasaron cerca de Sonora. De ellos, 32 fueron clasificados como depresiones tropicales y 16 como tormentas tropicales.