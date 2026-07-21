Cinco autos dañados tras choque en una playa de Puerto Peñasco

El causante del accidente asumió su responsabilidad y pagará por las afectaciones materiales.

Al menos cinco automóviles resultaron dañados tras un choque en Playa Hermosa de Puerto Peñasco. El percance vial ocurrió la tarde del 18 de julio, causado por una maniobra imprudente de un conductor. Este movimiento provocó una serie de impactos entre vehículos que se encontraban estacionados.

Según el informe oficial, una camioneta Jeep Cherokee circulaba a velocidad inadecuada cuando su conductor perdió el control de la unidad. Primero impactó un vehículo estacionado y posteriormente chocó contra una camioneta, cuyo desplazamiento provocó que otros dos autos también fueran alcanzados, generando un efecto en cadena.

Tras el accidente, el acusado abandonó el lugar. Sin embargo, minutos después se presentó y aceptó su responsabilidad. Luego de dialogar con los propietarios de las unidades afectadas, se firmó un convenio de reparación ante un juez. Mientras que la Policía Municipal archivó el caso como un expediente