Combaten incendio en el basurón municipal de Puerto Peñasco

Para sofocar las llamas ha sido necesario hasta 500,000 litros de agua salada.

El Cuerpo de Bomberos combatió un nuevo incendio en el basurón municipal de Puerto Peñasco. El siniestro ocurrió la tarde del 18 de julio, generando una espesa cortina de humo visible desde distintos sectores de la ciudad sonorense.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que las labores comenzaron alrededor de las 07:30 p.m. de manera ininterrumpida. Para apagar el fuego se ha contado con el apoyo de pipas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), que suministraron más de 500,000 litros de agua salada.

Las autoridades señalaron que el personal seguiría trabajando pese a las altas temperaturas y las complicadas condiciones en la zona afectada. El objetivo es extinguir por completo el incendio para evitar que se reactive o continúe extendiéndose dentro del sitio de disposición final de residuos.