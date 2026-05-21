Advierte Irán que el conflicto podría expandirse fuera de Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria de Irán emitió este miércoles una advertencia sobre una posible expansión del conflicto fuera de Oriente Medio en caso de que Estados Unidos e Israel reactiven operaciones militares contra territorio iraní.

Mediante un comunicado difundido por autoridades iraníes, la Guardia Revolucionaria afirmó que durante el conflicto no utilizó “todas las capacidades” militares disponibles. También acusó a Estados Unidos e Israel de mantener amenazas pese a las consecuencias del enfrentamiento reciente.

El mensaje sostuvo que, si ocurren nuevos ataques, la respuesta iraní alcanzará zonas fuera de la región de Oriente Medio.

Las declaraciones fueron publicadas un día después de que el portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, hablara sobre la posibilidad de abrir nuevos frentes militares si Washington retomaba operaciones ofensivas.

El señalamiento ocurrió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara en redes sociales que había suspendido ataques previstos para esta semana tras solicitudes realizadas por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

El proceso de diálogo entre Washington y Teherán continúa bajo mediación paquistaní, aunque hasta ahora no se ha concretado una segunda reunión en Islamabad.

El primer encuentro presencial ocurrió después del acuerdo de cese al fuego firmado en abril y posteriormente prorrogado sin fecha límite.

Entre los factores que han complicado el proceso destaca la situación en el estrecho de Ormuz, donde autoridades iraníes denunciaron el asalto e incautación de embarcaciones por parte de fuerzas estadounidenses.

Teherán considera que estas acciones representan una violación al acuerdo de alto el fuego y uno de los principales obstáculos para retomar las reuniones en Islamabad.