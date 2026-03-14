Comienza a operar Estados Unidos contra el narcotráfico en Baja California Sur

De manera extraoficial, comenzó a circular información sobre un presunto operativo aéreo realizado frente a las costas de Baja California Sur, en el que habría participado un avión de combate F-35, el cual interceptó una aeronave tipo Gulfstream V (G-V) que presuntamente transportaba droga.

Según lo que trascendió en versiones no confirmadas, la interceptación habría ocurrido a la altura de Loreto, cuando el jet militar se aproximó a la aeronave ejecutiva que supuestamente llevaba un cargamento de droga procedente de Colombia.

De acuerdo con los mismos reportes extraoficiales, el avión privado tenía como destino Guerrero Negro, al norte del estado; sin embargo, tras la interceptación habría cambiado su trayectoria y descendido en la zona de Las Cruces, Baja California Sur.

En el lugar, presuntamente se habría realizado el aseguramiento de casi una tonelada de cocaína, en lo que se menciona como un operativo atribuido a autoridades del gobierno de los Estados Unidos.

Hasta el momento ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha emitido una versión oficial sobre estos hechos, por lo que la información continúa manejándose de manera extraoficial mientras se espera una confirmación o detalles por parte de las instancias correspondientes.