Operativos en Sonora dejan 25 detenidos y casi 500 dosis de droga en Hermosillo, Cajeme y Caborca

En operativos de prevención y combate al delito realizados en varios municipios, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvo a 25 personas en flagrancia delictiva y aseguró 485 envoltorios de narcótico, principalmente en acciones desplegadas en Hermosillo, Cajeme y Caborca.

De acuerdo con el reporte oficial, los aseguramientos se realizaron durante patrullajes estratégicos y atención a reportes ciudadanos en distintas colonias y municipios del estado.

DETENCIONES EN HERMOSILLO

En Hermosillo, las detenciones derivaron principalmente por posesión de narcótico durante patrullajes en colonias como Cuatro Olivos, Ladrilleras, Los Naranjos, Benito Juárez, Villas del Sur y Miguel Hidalgo.

Además, en los sectores de Palo Verde y Casa Blanca dos personas fueron arrestadas por daños a propiedad.

OPERATIVOS EN CAJEME

En Cajeme, considerado uno de los municipios prioritarios en la estrategia de seguridad, la PESP detuvo a Luis “N.” con 15 envoltorios de narcótico en la colonia Fovissste y a David “N.” con 20 dosis y un arma blanca en la colonia 6 de Abril.

También fue arrestado Paul “N.” en la colonia Libertad, a quien le aseguraron 25 paquetes con sustancia granulada, mientras que en Villa Bonita se localizaron otros paquetes con sustancia prohibida.

OTRAS ACCIONES Y DETENCIONES

En la colonia Los Piones de Cajeme, agentes de la Policía Estatal aseguraron dos plantas de mariguana a un hombre identificado como Armando “N.”, de 55 años.

En Bácum fue detenido Ángel “N.” por violencia familiar, mientras que en Benito Juárez arrestaron a Gustavo “N.” por el mismo delito.

En Caborca, la corporación detuvo a Jaime “N.” con 17 envoltorios de narcótico en la colonia Palma Dorada 2.

VEHÍCULOS ROBADOS RECUPERADOS

Durante la atención a reportes ciudadanos, la PESP recuperó seis vehículos con reporte de robo en Hermosillo, Cajeme, Caborca, Nogales y Huatabampo.

Además, en operativos de la división de Seguridad en Carreteras de la PESP, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, fueron detenidos tres hombres que viajaban en dos vehículos con reporte de robo en el extranjero.

PERSONAS FUERON PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Policía Estatal informó que todas las personas detenidas fueron informadas sobre sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Las acciones operativas, añadió la corporación, se mantienen en coordinación con autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno para atender los reportes de la ciudadanía y fortalecer la prevención del delito en el estado.