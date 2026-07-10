Congreso de Sonora fija postura sobre Covafam: Las estancias no acreditan requisitos para recibir recursos públicos

La presidenta del Congreso del Estado de Sonora, la diputada Alejandra López Noriega, informó mediante un boletín, que las estancias vinculadas a la asociación civil Covafam no acreditan el cumplimiento de diversos requisitos indispensables para acceder a recursos públicos.

La postura fue emitida durante la discusión sobre la homologación de la Ley de Educación estatal.

“Mi obligación como diputada es velar porque cada recurso público se ejerza con legalidad, transparencia y rendición de cuentas. El interés superior de la niñez y el cumplimiento de la ley deben prevalecer en toda decisión relacionada con el ejercicio del presupuesto público”. — Alejandra López Noriega.

De acuerdo con la información técnica y administrativa presentada por la presidenta del Congreso, las estancias presentan las siguientes deficiencias:

Falta de acreditación de requisitos en materia de Protección Civil

Falta de certificaciones del personal

Falta de integración de equipos multidisciplinarios para la atención de niñas y niños

Falta de personal suficiente para brindar el servicio conforme a la normatividad aplicable

Asimismo, señaló que no ha sido posible realizar de manera regular los procesos de supervisión y verificación por parte del Sistema DIF Sonora y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), lo que impide verificar plenamente las condiciones de operación, seguridad y atención de las estancias.

“Las solicitudes de financiamiento no acreditan el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 5 de Junio, por lo que no existen las condiciones legales para respaldar la asignación de recursos públicos”, concluyó el comunicado de la diputada.