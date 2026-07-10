Homicidios dolosos en Sonora disminuyen casi 55%, informa Comité Ciudadano de Seguridad Pública

Los homicidios dolosos en Sonora han disminuido casi un 55% durante la actual administración estatal, informó Marco Paz Pellat, vocero y presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, quien destacó que la entidad mantiene una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.

El representante ciudadano señaló que, si bien Cajeme continúa siendo uno de los municipios con mayores retos en materia de seguridad, los indicadores han mejorado en distintas regiones del estado gracias al trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales.

Precisó que San Luis Río Colorado registra una disminución de entre 60 y 70% en homicidios dolosos durante los últimos meses, mientras que en Guaymas la incidencia ha disminuido considerablemente en comparación con la situación que enfrentaba hace tres años. Asimismo, indicó que en el desierto de Altarse han recuperado más de 100 ranchos que anteriormente permanecían bajo el control de la delincuencia organizada.

Paz Pellat atribuyó estos resultados al funcionamiento de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, así como a la coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y las corporaciones de seguridad, lo que ha permitido la captura de objetivos prioritarios.

No obstante, consideró que uno de los principales pendientes es el fortalecimiento de las policías municipales, al señalar que varias corporaciones enfrentan carencias en capacitación, mejores condiciones laborales, protocolos especializados y procesos de evaluación de control y confianza.

En otro tema, advirtió que durante el periodo vacacional de verano suelen incrementarse los casos de violencia familiar, debido a las altas temperaturas y al mayor tiempo de convivencia en los hogares, además de registrarse un aumento en los robos a casa habitación y a comercios.

Ante este panorama, llamó a la población a reforzar las medidas de prevención, organizarse con los vecinos para vigilar las viviendas durante las vacaciones y reportar cualquier situación sospechosa al 911, con el fin de contribuir a mantener la seguridad en las comunidades.