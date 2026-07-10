Continúa vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

Al cumplir sus primeros 100 días al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Velasco sostuvo un encuentro con representantes diplomáticos acreditados en México, donde afirmó que el país mantiene condiciones para el desarrollo de inversiones y relaciones comerciales.

Durante su mensaje señaló que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa vigente y que su proceso de revisión forma parte de los mecanismos previstos por el propio acuerdo.

El titular de la cancillería explicó que las mesas técnicas para revisar el tratado comenzaron en marzo, continuaron con una segunda ronda en junio y actualmente siguen en desarrollo e indicó que los trabajos avanzan entre los tres países con la finalidad de fortalecer la integración económica de la región y ofrecer estabilidad a los sectores productivos y empresariales.

Velasco también hizo referencia a otros avances en materia internacional, entre ellos la aprobación del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, la adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN y la incorporación del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y señaló que estos procesos “reflejan la participación de México en distintos espacios de cooperación económica y comercial”.

Durante su intervención recordó que en 2025 México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, al registrar un intercambio bilateral de 872 mil millones de dólares, cifra que representó el 15.6 por ciento del comercio exterior de ese país.

También señaló que este resultado se obtuvo en un escenario marcado por la aplicación de aranceles en diversos mercados.

El canciller mencionó además el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España, realizado durante la visita del monarca a México y expresó que ambas naciones mantienen una relación basada en el diálogo y la construcción de nuevos acuerdos para fortalecer los vínculos bilaterales.

En materia de política exterior, Roberto Velasco reiteró que la protección de las personas mexicanas en el extranjero continuará como una de las prioridades de la Secretaría de Relaciones Exterioresmediante la red consular.

Finalmente, indicó que México mantendrá una política de cooperación con América Latina y el Caribe, impulsando el diálogo y la solución pacífica de las diferencias entre los países de la región.