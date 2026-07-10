Plantea Keiko Fujimori restablecer las relaciones diplomáticas con México

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, manifestó su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con México, suspendidas desde noviembre de 2025 y señaló que “existe disposición para abrir una nueva etapa en la relación bilateral”, aunque no precisó el calendario ni los mecanismos para iniciar ese proceso.

La relación entre ambos países se interrumpió después de que el gobierno mexicano otorgó asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

Las autoridades peruanas consideraron esa decisión como una intervención en asuntos internos.

Chávez permanece en la residencia de la embajada de México en Lima desde que fue sentenciada por su participación en el intento de disolver el Congreso durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, mientras espera un salvoconducto para abandonar el país.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú el próximo 28 de julio, luego de obtener la victoria en la segunda vuelta electoral celebrada en junio.

Sus declaraciones representan la primera señal pública sobre la posibilidad de reconstruir los vínculos diplomáticos con México tras varios meses sin relaciones oficiales entre ambos gobiernos.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que aún no ha sostenido comunicación con la mandataria electa peruana y recordó que la ruptura diplomática fue una decisión adoptada por el gobierno de Perú.