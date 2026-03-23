Construcción de la presa Puerta del Sol está detenida por trámite en Semarnat

El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en Sonora, Ariel Monge Martínez, confirmó que por cuestiones de trámites en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se tiene detenida la construcción de la presa Puerta del Sol.

Explicó que la dependencia federal en materia del trámite hizo unas observaciones técnicas en ladocumentación del predio donde se proyecta la obra hidráulica, lo que derivó en la suspensión en este momento.

“Tenemos que uno de los principales señalamientos de Semarnat es que el terreno destinado para la presa debe estar debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, como parte de los requisitos establecidos por la normatividad vigente”, expresó.

Monge Martínez comparó esta situación con un trámite cotidiano incompleto, al señalar que, al igual que cuando falta un documento oficial en una gestión, la autoridad puede rechazar el procedimiento hasta que se cumpla con todos los requisitos, como puede ser la falta de la credencial del INE al momento de tramitar las placas de circulación.

“El predio donde se proyectó la presa debía cumplir con esta disposición por lo que son lineamientos de la autoridad ambiental que deben atenderse”, puntualizó el titular de la CEA.

El funcionario estatal, recordó que el proyecto de la presa Puerta del Sol fue atraído por el Gobierno federal, el cual lo integró dentro del denominado Plan México impulsado por la Presidencia de la República.

En ese sentido, indicó que actualmente es la federación la instancia encargada de analizar la viabilidad del proyecto, tomando en cuenta diversas opiniones técnicas, sociales y ambientales.

Añadió que dentro de este proceso, también se contempla la posibilidad de llevar a cabo una consulta popular, como parte de los mecanismos de evaluación que se encuentran bajo revisión.

Ante esa situación, dijo que mientras se define el rumbo del proyecto, continúan los trabajos técnicos, enfocados en complementar estudios requeridos por distintas dependencias, como la Secretaría de Hacienda y la propia Semarnat.

Estableció que estos estudios deben concluirse independientemente de la decisión final que tome el Gobierno federal, ya que forman parte de una etapa para determinar la factibilidad integral de la presa Puerta del Sol.