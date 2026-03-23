Plan Sonora impulsa reducción de pobreza laboral en la entidad

Bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, el estado ha consolidado una política de fortalecimiento del mercado de trabajo y fomento a la formalidad, lo que permite a la entidad posicionarse como una de las de mayor resiliencia económica a nivel nacional, al registrar uno de los porcentajes más bajos de hogares que cayeron en situación de pobreza laboral entre 2024 y 2025.

De acuerdo con los resultados del Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que se nutre con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora se posiciona como uno de los estados con menor persistencia de pobreza laboral al situarse en el séptimo lugar del ranking nacional con un 59.7 por ciento.

El mandatario estatal destacó que la entidad se mantiene en el bloque de desempeño favorable, lo que refleja una baja proporción de hogares que permanecen en situación de vulnerabilidad económica, en comparación con el resto del país.

“Hemos tenido muy buenos resultados en la reducción de la pobreza laboral en el estado y eso se debe al impulso que hemos dado a las industrias y a la actividad de exportación a través de la implementación del Plan Sonora; esta iniciativa ha sido nuestra principal promotora para la atracción de nuevas inversiones que generan empleos mejor remunerados”, expresó el gobernador Durazo.

Este indicador destaca que las familias sonorenses cuentan con una mayor protección ante la pobreza laboral, logrando que el bienestar en los hogares se mantenga estable frente a los desafíos económicos que enfrentan otras regiones del país.

Actualmente, Sonora ha logrado consolidar la manufactura avanzada como motor principal del crecimiento reciente de la economía en el estado, resultado del Plan Sonora que impulsa una industrialización acelerada en la región y refleja la transformación exportadora de la entidad.

En el rubro laboral, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría del Trabajo continúa promoviendo ferias de empleo y vinculación directa con empresas líderes para asegurar que las y los ciudadanos tengan acceso a una vida digna y opciones de crecimiento profesional.

Estos resultados son el reflejo de un esfuerzo constante por consolidar el empleo digno y formal como el uno de los factores principales de la entidad, garantizando que el crecimiento económico se traduzca en una mayor estabilidad y un mejor futuro para las familias sonorenses.