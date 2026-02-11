Da Guatemala por terminado el despliegue de médicos cubanos en su territorio

El Ministerio de Salud de Guatemala informó que a lo largo del presente año concluirá de manera progresiva el acuerdo de cooperación con Cuba que permitió la presencia de una brigada médica integrada por 412 profesionales de la salud de acuerdo a una decisión que fue comunicada oficialmente a la embajada cubana y establece que el convenio no será renovado una vez que se cumpla el calendario de cierre definido por las autoridades sanitarias.

El proyecto de cooperación médica se inició en Guatemala en 1998, tras los efectos del huracán Mitch, con el objetivo de atender a la población en zonas con limitada cobertura de servicios de salud.

Desde entonces, médicos cubanos brindaron atención en comunidades rurales e indígenas, principalmente en regiones con altos índices de pobreza y escasa presencia institucional.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el personal cubano —especializado en áreas como oftalmología, pediatría, epidemiología y medicina interna— se encuentra distribuido en 16 de los 22 departamentos del país.

La dependencia indicó que estos profesionales serán reemplazados de forma escalonada por recurso humano nacional, aunque no se precisó una fecha concreta para la conclusión total del proceso.

La cancillería guatemalteca confirmó que la decisión fue notificada por los canales diplomáticos correspondientes.

Asimismo, se informó que los servicios prestados por la brigada médica “han alcanzado su término o finalizarán” conforme al cronograma establecido.

Las autoridades aclararon que no se trata de una interrupción inmediata, sino de “un retiro gradual durante el año en curso”.

La misión médica cubana forma parte de una política de cooperación internacional impulsada por Cuba desde 1963, con presencia en diversos países de América Latina, África y Asia.