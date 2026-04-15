Autoriza Estados Unidos operaciones financieras con la banca venezolana

El gobierno de Estados Unidos emitió nuevas licencias que permiten operaciones financieras con el Banco Central de Venezuela y otras instituciones estatales, según documentos difundidos por el Departamento del Tesoro en una disposición que autoriza servicios vinculados a estas entidades, que desde 2019 enfrentaban restricciones para realizar transacciones internacionales.

La autorización incluye a bancos públicos como Venezuela, Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores, instituciones que habían operado con limitaciones derivadas de sanciones previas, lo que redujo su acceso a corresponsales en el extranjero y a mecanismos de pago internacional.

La medida se da en un clima de ajustes en la política económica hacia Venezuela, con el objetivo de facilitar el flujo de divisas y abrir espacio a operaciones comerciales.

Como parte del mismo paquete, también se permite la negociación de contratos con el gobierno venezolano, aunque su ejecución deberá contar con autorización adicional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Autoridades estadounidenses señalaron que la flexibilización busca “impulsar la actividad económica y generar condiciones para la participación de empresas, en un esquema donde se prioriza el uso de canales financieros formales”.