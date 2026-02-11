Aumentaron los casos de tuberculosis en México durante enero

Durante el primer mes del año, los casos de tuberculosis en México registraron un incremento de casi 12 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana número cuatro.

La SS indicó que entre el 25 y el 31 de enero se confirmaron 334 nuevos contagios en el país.

Con estos registros, el acumulado nacional ascendió a mil 289 casos al cierre de enero, cifra superior a los mil 151 pacientes reportados durante el mismo periodo del año anterior.

La autoridad sanitaria indicó que la mayoría de los contagios se presentaron en hombres y que el aumento equivale a 138 casos adicionales respecto a 2025.

El informe federal señala que las 32 entidades del país presentan casos de tuberculosis. Sin embargo, los estados con mayor número de pacientes son Veracruz, con 135 contagios; Baja California, con 125;Nuevo León, con 115; Chiapas, con 106; y Tamaulipas, con 80. También se incluyen Sonora, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Chihuahua entre las diez entidades con más registros.

La Secretaría de Salud explicó que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente al sistema respiratorio y se transmite por vía aérea, cuando una persona enferma tose o estornuda.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, tos con expectoración por más de dos semanas, pérdida de peso, dificultad respiratoria, dolor en el pecho o espalda y presencia de flemas con sangre.

Finalmente, la dependencia indicó que existen factores que incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad, entre ellos el VIH, la desnutrición, la diabetes mellitus y el uso de tratamientos con esteroides que afectan el sistema inmunológico.

En 2025, el país acumuló 21 mil 291 casos de tuberculosis, según los registros oficiales.