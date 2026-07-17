Trasladarán a la CDMX a Ernesto Ruffo

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en la ciudad de Ensenada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Tras su detención, fue trasladado a las instalaciones de la FGR en la Zona Río de Tijuana bajo un operativo de seguridad.

Las autoridades federales informaron que el caso forma parte de una investigación sobre redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos en la frontera norte del país. La indagatoria señala una posible relación del exmandatario con operaciones realizadas mediante una empresa de servicios marítimos en la que figura como fundador y accionista.

Fuentes federales indicaron que Ernesto Ruffo Appel será trasladado en las próximas horas a la Ciudad de México, donde quedará a disposición del juez federal que emitió la orden de aprehensión. Será esa autoridad la encargada de determinar su situación jurídica y dar inicio al proceso penal correspondiente.

Mientras tanto, familiares y representantes del exgobernador acudieron a las oficinas de la FGR en Tijuana.

A las afueras del inmueble, su hija, Verónica Ruffo, afirmó que no se le permitió tener contacto con su padre durante el proceso de traslado y señaló que tampoco recibió información sobre la orden judicial. También expresó que las autoridades rechazaron su solicitud para conocer los documentos relacionados con la detención.

Ernesto Ruffo Appel es reconocido por haber sido el primer gobernador emanado del Partido Acción Nacional y el primer mandatario estatal de oposición al PRI, tras ganar la elección de Baja California en 1989.