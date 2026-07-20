Dictan prisión preventiva a Ernesto “N”

Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, permanecerá en prisión preventiva junto con otros cuatro imputados por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, medida cautelar impuesta por un juez federal, mientras que otros tres involucrados enfrentarán el proceso bajo distintas condiciones por motivos de salud o en un Centro de Reinserción Social.

La resolución se emitió al concluir una audiencia inicial que se extendió por más de un día. Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación formulada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada contra ocho personas identificadas como Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”.

Como parte de las medidas cautelares, el juez ordenó que Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanezcan internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “Altiplano”, ubicado en el Estado de México. José María “N” y Guillermo “N” cumplirán prisión preventiva en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Al finalizar la audiencia, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que el órgano jurisdiccional resolverá en los próximos días si existen elementos para vincular o no a proceso a las ocho personas imputadas.

Hasta que se emita esa determinación, las medidas cautelares continuarán vigentes como parte del procedimiento penal.