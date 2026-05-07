“Si México no hace su trabajo, nosotros lo haremos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump lanzó una advertencia sobre posibles acciones de su gobierno en caso de que México no fortalezca las medidas contra el narcotráfico, con ésto, el mandatario adelantó que su administración actuará directamente si considera que los esfuerzos realizados por autoridades mexicanas “no son suficientes para contener el tráfico de drogas y otras actividades criminales”.

Trump señaló que “ha escuchado inconformidades” por parte de representantes mexicanos y de otros países, aunque insistió en que Estados Unidos tomará decisiones propias para enfrentar el problema si otros gobiernos no intervienen de manera efectiva.

La administración estadounidense también presentó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo, impulsada por el asesor de la Casa Blanca, Sebastian Gorka. El plan busca limitar las operaciones de organizaciones criminales en el continente y frenar el tráfico de drogas, personas y recursos hacia territorio estadounidense.

El documento fue firmado esta semana por Trump como parte de una campaña enfocada en seguridad y combate al crimen organizado.

Gorka explicó que la estrategia contempla el uso de herramientas legales y operativas para localizar grupos señalados por Washington como amenazas internas y externas. Entre los objetivos planteados está impedir que los cárteles mantengan capacidad para introducir drogas o personas a Estados Unidos. También mencionó que las autoridades buscarán rastrear vínculos internacionales de organizaciones consideradas violentas por el gobierno estadounidense.