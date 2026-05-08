Daniel Valdés Vera asume como nuevo fiscal de la FGR en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) nombró a Daniel Valdés Vera como el nuevo fiscal federal para el estado de Sonora. El anuncio se dio a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, integrando a un funcionario que suma 34 años en el servicio público, de los cuales 24 han sido dentro de la misma institución.

Valdés Vera es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con una maestría en Juicios Orales por la Universidad de Sonora.

Su experiencia incluye labores en agencias de investigación en el Estado de México, así como puestos en juzgados de distrito y tribunales federales. En territorio sonorense, ha desempeñado funciones operativas en Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas.

El nuevo titular ya contaba con experiencia previa en la entidad, donde ocupó cargos como subdelegado de procedimientos penales en las zonas norte y sur, además de haber quedado al frente de la delegación estatal como encargado de despacho antes de su ratificación oficial.

Al tomar posesión, el fiscal federal manifestó que su gestión buscará la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Según lo expuesto en el acto, el plan de trabajo se centrará en la persecución del delito y la mejora de los servicios de procuración de justicia en el estado, bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.