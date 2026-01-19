Detienen en Sonora a sujeto requerido por presunto homicidio de jefe policiaco en Baja California Sur

José Ahuítzotl N, de 43 años, fue aprehendido en Hermosillo, luego de un operativo conjunto entre diferentes corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

A través de un comunicado, detalló que el sujeto fue detenido por el delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía.

En ese sentido, la orden de aprehensión está relacionada con el homicidio de Ángeles Ojeda de Jesús, director de Administración de Seguridad Pública Municipal de San José del Cabo, en el Estado deBaja California Sur.

El operativo para su detención se llevó a cabo en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Especial (AMIC), Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de Baja California Sur, Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional(DEFENSA).

Fue en el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García, que se ubica sobre el bulevar Jesús García Morales, donde se logró asegurar a José Ahuítzotl N, cuando éste arribó en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de la Ciudad de México.

La Fgjes detalló que, de acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2025 cuando, mediante una agresión con arma de fuego, Ángeles Ojeda de Jesús fue privado de la vida al interior de un vehículo tipo SUV.

“La captura fue posible gracias al intercambio efectivo de información de inteligencia, labores de análisis táctico y seguimiento operativo entre autoridades estatales y federales, lo que permitió localizar, identificar y asegurar al imputado en un punto estratégico de tránsito nacional”, explica el comunicado.

Finalmente, la Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de cero impunidad para quienes atenten contra la vida, así como contra la seguridad pública y las instituciones.