Detienen a 15 migrantes cruzando el desierto de Sonora; usaban camuflaje

En una operación táctica ejecutada recientemente, agentes de la Estación Ajo lograron la localización y el arresto de 15 personas que transitaban de manera ilegal por el desierto de Sonora.

Los individuos intentaban evadir la vigilancia fronteriza mediante el uso de vestimenta de camuflaje, buscando mimetizarse con el entorno árido para evitar ser detectados por las patrullas que resguardan la zona.

El éxito de esta reciente intervención fue posible gracias a la integración de diversos recursos operativos que permitieron cubrir el terreno accidentado con gran eficacia. La Patrulla Hípica y el uso de vehículos todoterreno (ATVs) fueron fundamentales para cerrar el paso a los sujetos, quienes aprovecharon las condiciones geográficas para intentar su huida a través de rutas de difícil acceso.

Además de los medios de transporte especializados, los oficiales aplicaron técnicas avanzadas de rastreo para seguir las huellas de los sospechosos en tiempo real.

Las autoridades del CBP detallaron que la misión de los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos permanece enfocada en neutralizar las tácticas empleadas por los cárteles que operan en la región. Al asegurar estas líneas del frente, el personal operativo enfrenta desafíos climáticos y geográficos extremos, priorizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad nacional en cada despliegue realizado.