Retira Estados Unidos sanciones a Delcy Rodríguez

El gobierno de Estados Unidos anunció el retiro de sanciones contra Delcy Rodríguez, decisión que fue confirmada por el Departamento del Tesoro mediante la exclusión de su nombre de la lista de personas bloqueadas, una medida que permite el acceso a activos bajo jurisdicción estadounidense y la posibilidad de realizar transacciones con ciudadanos y empresas de ese país.

El cambio ocurre en medio de una reconfiguración política en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

A partir de ese hecho, Rodríguez asumió funciones como figura central del gobierno interino, lo que derivó en un proceso de acercamiento entre Washington y Caracas.

La funcionaria había sido sancionada en 2018 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en el marco de medidas aplicadas contra integrantes del gobierno venezolano. Con su retiro de la lista, se eliminan restricciones que impedían operaciones financieras y vínculos comerciales con actores estadounidenses.

El ajuste en la política exterior estadounidense forma parte de una estrategia que incluye cooperación en áreas como el sector energético. Autoridades de ese país han iniciado contactos con el nuevo liderazgo venezolano para facilitar inversiones y reactivar actividades económicas, especialmente en la industria petrolera.