Alerta en Sonora: miles de niños en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, según datos de Red por los Derechos de la Infancia

En Sonora hay 6 mil niños que se encuentran en riesgo directo de ser reclutados por el crimen organizado y 12 mil más en amenaza por diferentes condiciones de vulnerabilidad, alertó Marco Antonio Paz Pellat.

El vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública del Estado y Hermosillo, al ser entrevistado por fuera de Palacio de Gobierno, informó que de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia y la Fundación Nueva Generación Sonora, en el País hay al menos 30 mil menores que forman parte de grupos criminales y 250 mil corren riesgo de ser reclutados.

Cuestionado posteriormente, apuntó que el no asistir a la escuela y pertenecer a una familia disfuncional son las principales condiciones de riesgo para que niños de entre 9 y 10 años sean invitados a ser parte del crimen organizado.

El año pasado se detectaron varios casos, inclusive fueron denunciados al delegado de la FGR. Y propuso en su momento, que no nos parece mala idea, que se legislara para que hubiera responsabilidad también de los padres de familia, que son los responsables de cuidar a sus hijos”, puntualizó.

Las bajas que han tenido los diferentes grupos del crimen organizado frente al cambio de estrategia de contención por parte del Gobierno federal, indicó, es lo que los ha llevado a ver en los infantes una opción para engrosar sus filas.

Nosotros hemos detectado en algunos casos a través de redes sociales que de pronto hay denuncias de familias que dicen que a sus hijos les hicieron ofertas muy atractivas a través de las redes sociales para darles un empleo que promete sueldos muy interesantes, prestaciones por arriba de la ley y ambientes muy atractivos.

“Les invitan a tener una entrevista y hay declaraciones de familias que en esas entrevistas que van sus hijos pues ya no regresan porque ahí los toma el crimen organizado y los recluta forzosamente para ser parte de su organización”, dijo.