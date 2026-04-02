Deja Juan Ramón de la Fuente la SRE

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Juan Ramón de la Fuente dejó la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores por motivos de salud, decisión ocurre tras un periodo en el que el funcionario solicitó licencia para someterse a una intervención en la columna vertebral y continuar con su proceso de rehabilitación.

En el mismo anuncio, la mandataria indicó que el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, será propuesto ante el Senado como nuevo titular de la dependencia.

La mandataria señaló que el relevo responde a una decisión personal del ahora ex canciller, a quien reconoció por “su desempeño en el cargo”.

Durante su gestión, De la Fuente acompañó a la presidenta en encuentros internacionales como el G20 en Brasil, el G7 en Canadá y reuniones en Estados Unidos, donde participó en actividades oficiales con el entonces presidente Donald Trump.

En el país, encabezó la recepción de mandatarios y representantes internacionales, entre ellos Emmanuel Macron, Frank-Walter Steinmeier, Mark Carney, Marco Rubio y Xiomara Castro.

La jefa del Ejecutivo señaló que De la Fuente continuará colaborando en su equipo una vez que concluya su rehabilitación y destacó que su participación seguirá en distintos temas relacionados con el proyecto de gobierno en curso.

Antes de su paso por la cancillería, De la Fuente desarrolló una trayectoria en el ámbito académico y en el servicio público. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ocupar cargos en investigación y docencia. También se desempeñó como secretario de Salud entre 1994 y 1999, periodo en el que impulsó acciones en instituciones médicas y académicas.

En el campo científico, participó en el desarrollo del instrumento AUDIT para la detección de problemas relacionados con el consumo de alcohol, adoptado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

Su trabajo se ha enfocado en la psiquiatría y en la investigación clínica.