Presenta Delcy Rodríguez reforma a la Ley de Hidrocarburos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el que se propone modificar el esquema de control estatal sobre la industria petrolera, iniciativa que plantea cambios en el marco legal para permitir mayor participación de capital privado extranjero y reactivar campos que actualmente no se encuentran en operación.

Durante su intervención ante los legisladores, Rodríguez señaló que el modelo vigente “no responde a las condiciones actuales del mercado ni a las necesidades de recuperación económica del país” e indicó que la propuesta busca “establecer un esquema que permita mayor flexibilidad en la explotación de los recursos, manteniendo al Estado como ente regulador del sector energético”.

El proyecto contempla ajustes en la participación accionaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA) dentro de las empresas mixtas, lo que permitiría una mayor presencia de inversionistas extranjeros, especialmente en campos que carecen de infraestructura operativa.

De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez, estas áreas requieren inversiones que el Estado venezolano no puede cubrir en su totalidad bajo el marco actual.

Rodríguez reconoció que el planteamiento tiene implicaciones económicas y geopolíticas, al considerar el papel de Venezuela en el reordenamiento energético global.

La presidenta interina afirmó que el Estado “conservará las facultades regulatorias” y que la reforma “no implica una privatización total”, sino un cambio en el modelo de gestión para atender la situación actual de la industria petrolera.