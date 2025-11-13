Disminuye 37% homicidios en México, incluyendo en Sonora

En el último año, en México se registró una reducción del 37% en homicidios dolosos de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reportando al menos 32 muertes menos cada día por este delito, incluyendo en Sonora.

Información compartida por la titular del Ejecutivo Federal durante la conferencia mañanera de este martes 11 de noviembre, establece que en 26 entidades federativas se presentó la reducción de su promedio diario.

Entre los datos destacó Sonora, ya que bajó 20.8% según las tablas expuestas por la mandataria federal, mismas que señalan a Zacatecas con la mayor disminución al contabilizar -70.5%.

En contraste, siete estados concentran el 51% del total de los homicidios dolosos, los cuales son Guanajuato con 11.1%, Chihuahua con 7.6%, Baja California con 7.3%, Sinaloa con 7.1%, Estado de México con 6.6%, Guerrero con 5.7% y Michoacán con 5.6%.

Sheinbaum Pardo también detalló que de 86.9 víctimas diarias en promedio que había en México, pasó a 54.5, es decir, las 32 defunciones menos por día a causa de los asesinatos.

En lo que respecta a octubre de 2025, las estadísticas exhiben que Chihuahua reportó 155 víctimas de homicidio, mientras que Guanajuato 145, siendo las dos con más casos, por su parte Sonora reportó 75 y en último lugar, con menos homicidios, están Baja California Sur, Durango y Yucatán, con tres cada uno.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2025 se detuvieron a 37 mil 12 personas por delitos de alto impacto en la República Mexicana.

Además, se han asegurado 18 mil 981 armas de fuego y alrededor de 300 toneladas de drogas, entre ellas cuatro millones de pastillas de fentanilo, esto en territorio mexicano.