Descarta Salud fallecimientos por dengue en Sonora, van 294 casos confirmados

La Secretaría de Salud en Sonora informó que hasta la fecha no se ha confirmado ningún deceso por esta enfermedad en la entidad.

Durante la Semana Epidemiológica número 43 de 2025 se estudiaron 826 casos sospechosos, de los cuales 294 fueron confirmados, sin que se registraran defunciones, explicó la dependencia.

Precisó que todo fallecimiento sospechoso de dengue se analiza con pruebas de laboratorio y es dictaminado por un comité de expertos, por lo que, hasta el momento, ninguna muerte ha sido confirmada como consecuencia directa del virus.

Asimismo, Salud recordó que no se realizan fumigaciones a solicitud particular, ya que este método solo elimina mosquitos adultos de forma temporal y no ataca el origen del problema: los criaderos donde se reproduce el mosquito Aedes aegypti.

No obstante, las fumigaciones sí se aplican bajo criterios técnicos y epidemiológicos, especialmente en zonas con alto riesgo o presencia confirmada del mosquito transmisor y de casos positivos de la enfermedad, añadió.

Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener limpios patios, azoteas y recipientes que acumulen agua, ya que la limpieza doméstica sigue siendo la medida más efectiva para prevenir el dengue.

El mosquito transmisor se reproduce en agua limpia acumulada en objetos olvidados o sin tapa, como floreros, tinacos, llantas y bebederos de mascotas, por lo que el control debe comenzar en cada hogar.

En coordinación con la Secretaría de Educación y los ayuntamientos, la Secretaría de Salud ha reforzado el programa ‘Súper Sani’, con acciones de información, limpieza, descacharre y nebulización en zonas escolares y colonias con mayor incidencia, principalmente en la región sur y costera del estado.